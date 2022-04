Gemengd beeld Chinese beurzen ondanks belofte steunmaatregelen

Beleggers trokken zich ook op aan het herstel op Wall Street, waar de rentevrees wat wegebde en de aandacht verschoof naar de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven als Google-moeder Alphabet en Microsoft. Die komen later op de dag naar buiten.

De beurs in Shanghai zag een eerdere winst verdampen en noteerde tussentijds 0,1 procent in de min, na een verlies van ruim 5 procent een dag eerder. China kampt met een nieuwe coronagolf en heeft strenge lockdowns ingevoerd in onder meer de belangrijke zaken- en havenstad Shanghai, die de economische activiteit onder druk zetten. In Beijing worden zo’n 20 miljoen inwoners getest op het virus in een poging een lockdown in de Chinese hoofdstad te voorkomen.

HSBC

De Hang Seng-index in Hongkong, die maandag meer dan 3 procent verloor, dikte 1,2 procent aan onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. HSBC verloor 3 procent in Hongkong. De Britse bank zag de winst voor belasting afgelopen kwartaal met bijna 30 procent dalen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent hoger op 26.700,11 punten, na een verlies van bijna 2 procent een dag eerder. Nissan bleef vrijwel vlak. Het aandeel zakte maandag ruim 5 procent na berichten dat de Franse partner Renault zou overwegen een deel van zijn belang in de Japanse autofabrikant te verkopen. Hitachi verloor 2 procent. Volgens ingewijden verkoopt het Japanse concern zijn belang van 40 procent in Hitachi Transport System aan investeerder KKR, die het transportbedrijf van de beurs wil halen.

Olieprijzen

In Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zakte de All Ordinaries 2 procent. Vooral de mijnbouwbedrijven stonden onder druk door de vrees dat China vanwege de lockdowns minder grondstoffen zal afnemen. Rio Tinto, Fortescue Metals en BHP raakten tot ruim 6 procent kwijt.

De olieprijzen veerden op tijdens de Aziatische handelssessie na de recente zware prijsdalingen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 99,63 dollar en Brentolie kostte 1,4 procent meer op 103,73 dollar per vat.