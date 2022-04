Marineterrein Amsterdam nieuwe opvangplek vluchtelingen Ter Apel

Op het Marineterrein in Amsterdam opent de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie voor de opvang van vluchtelingen. Er is plaats voor maximaal 250 mensen. Onder hen zijn ook de 180 vluchtelingen voor wie geen plek meer was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij werden de afgelopen week opgevangen in een hotel aan de De Boelelaan, maar dat is nu vooral bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Degenen die terecht kunnen op het Marineterrein arriveren deze week. Ze kunnen daar tot medio augustus blijven. Het terrein is beschikbaar gesteld door het ministerie van Defensie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de opvang.

Eind vorig jaar zijn op het Marineterrein ook al tijdelijk vluchtelingen opgevangen. Dat waren toen voornamelijk evacués uit Afghanistan. Waar de nieuwe lichting vandaan komt, kan een een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken en vluchtelingen) niet zeggen. Volgens hem is het een gemengde groep van vluchtelingen en mogelijk ook statushouders.

1640 opvangplekken gerealiseerd

Groot Wassink zegt dat ‘Amsterdam zich altijd zal bekommeren om het lot van vluchtelingen. We kunnen de komende maanden deze hulp bieden, bovenop de 1000 extra vluchtelingen die we sinds eind vorig jaar al opvangen in de stad. Tegelijk is het zaak om met het Rijk en alle gemeenten in het land te kijken hoe we het gebrek aan opvanglocaties gezamenlijk en structureel kunnen aanpakken.’

In Amsterdam worden nu op verschillende locaties vluchtelingen (tijdelijk) opgevangen. Op de Willinklaan is het reguliere asielzoekerscentrum. Op dit moment zijn er 900 vluchtelingen ondergebracht in het A&O-hostel in Amsterdam-Zuidoost en verblijven er 90 statushouders in het Stayokay-hostel in het centrum.

Naast de reguliere opvangplekken voor vluchtelingen zijn er binnen de gemeente Amsterdam de afgelopen twee maanden 1640 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Daarvan zijn er op dit moment 997 bezet. De Oekraïners zitten in het Savoy Hotel, het WOW-hotel, de boot ‘Bellini’, De Kleine Kapitein, Hart van Weesp, Vondel Garden, het Botel, Holiday Inn Express en een hotel op de De Boelelaan dat onlangs een andere eigenaar heeft gekregen en nog geen nieuwe naam heeft.