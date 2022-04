Uber krijgt miljoenenboete van Australische waakhond

Uber heeft in Australië een boete van 26 miljoen Australische dollar (ongeveer 17,4 miljoen euro) opgelegd gekregen van toezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), nadat het bedrijf toegaf jarenlang misleidende berichten aan gebruikers in het land te hebben getoond. Daarmee overtrad Uber de Australische wet die consumenten moet beschermen.

Tussen december 2017 en september 2021 kregen meer dan 2 miljoen Australiërs een melding te zien waarin stond dat ze moesten betalen voor het afzeggen van een ritje. Ook als ze de rit annuleerden binnen vijf minuten na de boeking, een tijdsbestek waarin annulering gratis zou moeten zijn. Dat zou er volgens de ACCC toe hebben geleid dat sommige gebruikers onterecht hun ritjes niet afzegden, omdat ze er geen kosten voor wilden maken.

Ook gaf Uber twee jaar lang te hoge geschatte prijzen voor de prijs van een ritje met Uber Taxi. De prijs die consumenten voor zo’n rit betaalden, kwam vrijwel altijd lager uit dan geadverteerd. ‘Consumenten vertrouwen apps om hen de juiste informatie te verstrekken, en misleidende informatie in de Uber-app kan consumenten ervan weerhouden hebben een weloverwogen beslissing te nemen of ze wel of niet een Uber Taxi-ritje wilden boeken’, zegt de ACCC-directeur in een verklaring. De Uber Taxi-optie was alleen beschikbaar in Sydney en werd na twee jaar opgeheven.

