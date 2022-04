Vacaturesite Indeed ziet afname aantal vacatures, ook in horeca

Het aantal vacatures in Nederland begint de laatste tijd wat terug te lopen. Dat merkt Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland. Volgens Arjan Vissers, dataspecialist bij de organisatie, komt dat mede door de economische onzekerheid sinds de oorlog in Oekraïne en lijkt de groei van het aantal openstaande banen ten einde.

Door het herstel van de coronacrisis liep het aantal vacatures eerder vooral op en werd de arbeidsmarkt steeds krapper. ‘De huidige economische problemen leiden tot wat terughoudendheid bij werkgevers bij het plaatsen van vacatures’, zegt Vissers. In april was de afname 2 procent op maandbasis. Het aantal vacatures ligt nog wel altijd 42 procent hoger dan in februari 2020, voor de pandemie.

Bijvoorbeeld in de horeca zag Indeed ‘voor het eerst in lange tijd’ minder nog in te vullen banen. ‘De afgelopen periode is er relatief meer interesse voor een baan in de horeca’, aldus Vissers. ‘Ook is het mogelijk dat het personeel dat tijdens de sluiting van de horeca in een andere sector geld verdiende, weer terugkomt of terug wil.’

Ook in de zorg, waar na het uitbreken van de pandemie veel vacatures ontstonden, was sprake van een stabilisatie. Het aantal vacatures voor artsen en chirurgen nam zelfs af. Naar verpleegkundigen was nog wel meer vraag, maar die groei was klein.