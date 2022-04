VN-baas Guterres wil van Poetin weten wat nodig is voor vrede

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties spreekt in Moskou met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Het kantoor van Guterres zei van tevoren dat de Portugees gaat aandringen op een snel vredesakkoord. De VN-baas spreekt ook met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.