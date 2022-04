Amerikaanse politie geeft beelden van filmset Rust vrij

De politie van Santa Fe in de Amerikaanse staat New Mexico heeft delen van het onderzoek naar de fatale schietpartij op de set van de film Rust vrijgegeven. Onder de vrijgegeven beelden is videomateriaal van Alec Baldwin die zijn wapen op de camera richt. De beelden werden op dezelfde dag gemaakt als het dodelijke incident.

Volgens entertainmenttijdschrift Variety zit Baldwin op de beelden op een kerkbankje op de set en draagt hij een western-kostuum. Hij haalt met zijn rechterhand het wapen uit zijn jas en richt het op de camera. Later doet hij dat nogmaals. Diezelfde dag richtte hij tijdens een repetitie een vuurwapen op de camera waarbij een projectiel loskwam dat cameravrouw Halyna Hutchins raakte. Zij overleed op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Ook de eerste verklaring van regisseur Joel Souza, die lichtgewond raakte bij het ongeluk, is maandag openbaar geworden. Op videobeelden die zijn gemaakt op de Eerste Hulp verklaart de regisseur dat de wapenexpert op de set, Hannah Gutierrez-Reed, een acteur een wapen had gegeven met de mededeling dat dat ‘clean’ of ‘cold’ was, jargon voor een wapen dat alleen losse flodders bevat.

De aanklagers lieten maandag weten dat het onderzoek naar de schietpartij nog altijd niet is afgerond. Het is nog wachten op een aantal rapporten totdat de beslissing wordt gemaakt of er iemand voor de tragedie wordt vervolgd, aldus een woordvoerder.