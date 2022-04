Uitspraak over vergunning circuit Zandvoort in stikstofkwestie

De rechtbank in Haarlem besluit dinsdagmiddag of de vergunning die is verleend voor het circuit in Zandvoort wel in stand kan blijven. De kwestie draait onder meer om de vraag of de stikstofuitstoot binnen de normen blijft. Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) klopt de gebruikte stikstofrekensom niet.