Alphabet en Microsoft als eerste grote techconcerns VS met cijfers

Vanwege de cookies die Google daarvoor op veel websites achterlaat, ligt het bedrijf onder vuur van de Franse toezichthouder. Die wil dat Google stopt met Google Analytics omdat de data van Europese gebruikers in handen kunnen komen van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ook was er een klacht bij de Europese Commissie van verschillende nieuwsmedia over het reclamemonopolie van Google en begon de commissie een diepgravend onderzoek naar afspraken tussen Google en Facebook over de advertentiemarkt.

Bij Microsoft gaat de blik naar de Xbox-tak, die de afgelopen kwartalen door onder meer het chiptekort moeite had om aan de vraag te voldoen. De Windows-maker deed de afgelopen jaren verder, onder meer met videovergaderprogramma Teams, goede zaken door het thuiswerken tijdens de coronapandemie.