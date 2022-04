Beleggers zetten Twitter hoger na akkoord overname door Elon Musk

Twitter was maandag de opvallendste winnaar op de beurs in New York. Na een periode van wikken en wegen stemde de directie van het socialmediabedrijf in met het overnamebod van Tesla-baas Elon Musk. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street gingen omhoog. Gedurende de handelsdag ebde de rentevrees op de beursvloeren weg en kreeg optimisme de overhand. De markt maakt zich op voor een zeer drukke week, met kwartaalresultaten van grote bedrijven als Apple en Facebook-moederconcern Meta.

Een aandeel Twitter was aan het eind van de sessie 51,70 dollar waard, goed voor een dagwinst van bijna 6 procent en tevens de hoogste slotkoers van Twitter sinds november. Het is alleen nog niet zoveel als de 54,20 dollar per stuk die Musk op tafel heeft gelegd. Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.

Musk gaf eerder zelf nog aan te twijfelen of zijn overnamepoging wel zou slagen. Later werd duidelijk dat de zakenman, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had, al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met zijn plannen. Uiteindelijk lukte het Musk alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter.

Rente

Aan het begin van de beursdag leken beleggers zich over de gehele linie nog erg bezig te houden met de rente. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente met grote stappen zal verhogen om de inflatie aan te pakken, houdt de markten al weken in de greep. Maar in de loop van de sessie sloeg het beeld om. De Dow-Jonesindex ging na een lagere opening uiteindelijk 0,7 procent hoger de handel uit op 34.049,46 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4296,12 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij op 13.004,85 punten.

Ook winkelketen Kohl’s (plus 5,3 procent) was in trek. De markt reageerde op een mediabericht dat de investeerders achter rivaal JCPenney bijna 9 miljard dollar bieden op Kohl’s. Coca-Cola won verder dik 1 procent na de publicatie van de resultaten. De frisdrankfabrikant zag de verkopen in het eerste kwartaal stijgen ondanks dat het concern zijn prijzen moest verhogen.

De olieprijzen gingen opnieuw omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 3 procent minder op 98,94 dollar. Brentolie werd bijna 4 procent goedkoper op 102,60 dollar per vat. De euro was 1,0713 dollar waard, tegen 1,0708 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.