Trump zegt ondanks overname niet terug te keren op Twitter

Trump werd van Twitter verbannen, nadat hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar werd beschuldigd van opruiing. ‘Ik keer niet terug op Twitter, ik blijf op Truth’, zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News. De oud-president refereerde daarmee aan zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd. Trump zegt in de komende zeven dagen officieel zijn eigen account op het netwerk te beginnen.

Twitter maakte maandag bekend akkoord te zijn met de overname door Musk. De rijkste man op aarde betaalt zo’n 44 miljard dollar (omgerekend 41 miljard euro) om de onderneming van de beurs te halen.

Met de overname wil Musk naar eigen zeggen een platform voor de vrijheid van meningsuiting maken van Twitter. Die vrijheid is de basis van een goed functionerende democratie, benadrukt Musk in een verklaring. Trump zei wel dat hij blij is met de overname door Musk. ‘Hij zal verbeteringen aanbrengen en hij is een goede man’, aldus Trump.