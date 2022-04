Trump moet dagelijks boete betalen om achterhouden documentatie

James wil de documenten inzien in het kader van haar onderzoek naar mogelijke fraude in zakelijke transacties door The Trump Organization, het familiebedrijf van de Trumps. Volgens haar heeft The Trump Organization misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Op die manier zou The Trump Organization een veel gunstiger beeld van het vermogen van Trump proberen te schetsen, aldus James in januari.

De Trumps beweren dat James, die in haar functie is gekozen en lid is van de Democratische Partij, een politiek gemotiveerd onderzoek voert.

James’ onderzoek is een van de vele juridische gevechten waarin de voormalige president verwikkeld is. Zo wordt The Trump Organization ook onderzocht door de officier van justitie van het district Manhattan voor mogelijke financiële misdrijven en verzekeringsfraude. En bij een rechtbank in New York lopen vijftien aanklachten wegens fraude en belastingontduiking tegen The Trump Organization. Dat proces begint medio dit jaar.