Beijing breidt Covid-testcampagne drastisch uit

Beijing zal de massale Covid-19-testcampagne uitbreiden naar tien van de in totaal zestien stadsdistricten, meldt een functionaris van de Chinese hoofdstad. Sinds maandag worden de 3,5 miljoen inwoners van het dichtstbevolkte district van de stad, Chaoyang, al drie keer per week getest. Vanaf dinsdag is meer dan de helft van de bevolking van 21 miljoen aan dit strikte testregime onderworpen.

Inwoners van Beijing maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. Boodschappen worden massaal ingeslagen, ingegeven door de angst dat Beijing net als Shanghai te maken krijgt met een strenge lockdown. De autoriteiten in Shanghai kampen met problemen bij het leveren van vers voedsel aan de miljoenen mensen die al weken thuiszitten.

In Beijing groeit het aantal coronabesmettingen. Met 47 lokale gevallen sinds vrijdag gaat het nog wel om flink minder gevallen dan in Shanghai, waar dagelijks tienduizenden positieve testuitslagen worden gemeld. Ruim de helft van de besmettingen in Beijing is vastgesteld in het dichtbevolkte district Chaoyang. Daar geldt in meer dan tien gebouwen al een lockdown. In Chaoyang zijn veel ambassades en hoofdkantoren van multinationals gevestigd.