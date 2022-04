Oekraïne: Russische troepen bestormen staalfabriek nog steeds

Ondanks een eenzijdig door Rusland afgekondigde wapenstilstand proberen Russische troepen maandag nog steeds de staalfabriek van Azovstal in de zuidelijke havenstad Marioepol te bestormen, zegt de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj. Naar schatting hebben zo’n 2000 tot 2500 Oekraïense strijders en buitenlandse huurlingen zich in de fabriek verschanst. Volgens Oekraïne zitten er bovendien nog zo’n duizend burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen, in bunkers ondergedoken.