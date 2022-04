EU en India willen handels- en technologiebeleid afstemmen

De Europese Unie en India gaan nauwer samenwerken op het vlak van handel en technologie. Ze overleggen daarover voortaan in een nieuwe gezamenlijke raad, één zoals de EU tot dusver alleen met de Verenigde Staten deelt.

De EU en India zoeken elkaar de laatste jaren steeds vaker op. Dat is onder meer ingegeven door de opkomst van China. Maar Brussel krijgt India maar niet zover om de strafmaatregelen te volgen die het Westen aan Rusland heeft opgelegd voor de oorlog in Oekraïne. De ene na de andere westerse leider doet dezer dagen India aan.

De betrekkingen tussen India en Europa ‘zijn belangrijker dan ooit’, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bij het sluiten van de overeenkomst in New Delhi. Ze verwees naar het verbrokkelen van de wereldorde van regels en overleg, naar de rivaliteit met China en het conflict met Rusland.

De nieuwe Handels- en Technologieraad moet Brussel en New Delhi helpen het eens te worden over bijvoorbeeld regels en standaarden voor gevoelige technologieën en onderlinge handel. Het is nog onduidelijk wanneer de raad aan het werk gaat.

De EU en India besloten vorig jaar ook de onderhandelingen over een handels- en investeringsakkoord te reanimeren.