Oekraïens parlement wil NAVO-lidmaatschap niet uitsluiten

Het Oekraïense parlement wil de grondwet niet wijzigen om lidmaatschap van de NAVO uit te sluiten. President Volodimir Zelenski had eerder aangeboden dat Oekraïne neutraal wilde blijven als onderdeel van de vredesonderhandelingen met Rusland.

Parlementsvoorzitter Roeslan Stefantsjoek zei in een interview maandag dat een mogelijk lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie ‘een blik op de toekomst’ is voor Oekraïne. ‘Het wijzigen van de grondwet is geen doel op zich en zal dat nooit worden.’

Rusland wil met de oorlog onder meer bewerkstelligen dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. Het land vindt dat de NAVO-aanwezigheid in Oost-Europa dan te groot wordt. Veel andere Oost-Europese landen, zoals Estland, Letland, Litouwen en Bulgarije, zijn al lid van het militaire samenwerkingsverband.

Stefantsjoek zei ook dat niet kan worden getornd aan de territoriale integriteit van Oekraïne. Rusland doet dat al sinds het in 2014 het schiereiland de Krim annexeerde.