Duitse steden vragen Scholz om meer geld voor vluchtelingenopvang

Duitse steden hebben de nationale overheid gevraagd om meer geld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en alle kosten die daarbij komen kijken. Het verzoek kwam van Markus Lewe, burgemeester van Münster en voorzitter van de Duitse Vereniging van Steden. Lewe deed zijn oproep maandag tijdens een door bondskanselier Olaf Scholz georganiseerde top in Berlijn over de opvang van de vluchtelingen.

Op de conferentie kwam aan de orde hoe de verspreiding, huisvesting en integratie van de vluchtelingen moeten worden georganiseerd. Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari hebben de Duitse autoriteiten de komst van meer dan 376.000 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd.

Belangrijke aspecten van de hulp zijn kinderopvang en scholing, aangezien de meeste vluchtelingen uit Oekraïne vrouwen en kinderen zijn. ‘De steden zijn samen met de deelstaten begonnen met het organiseren van kinderopvang en lessen voor Oekraïense kinderen’, zei Lewe. Daar is dus meer geld voor nodig. ‘We hebben aanzienlijk meer capaciteit nodig’, aldus Lewe.

Bovendien gaat het mogelijk om hulp voor de lange termijn, zei de Duitse integratieminister Reem Alabali-Radovan, die ook bij de top aanwezig was. ‘Veel vluchtelingen willen zo snel mogelijk terug naar huis, maar wanneer dat mogelijk is, is onzeker’, zei ze. ‘Daarom moeten we perspectieven en participatie in ons land creëren voor de mensen die hierheen zijn gevlucht.’