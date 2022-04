Oorlog leidt tot minder afgehandelde goederen in haven Rotterdam

De Rotterdamse haven handelde in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder goederen af dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Volgens topman Allard Castelein was 2022 nog ‘uitstekend’ begonnen, maar heeft de Russische inval in Oekraïne ook in Rotterdam tot minder handel geleid. De oorlog begon pas eind februari. De verwachting is dat de gevolgen de komende maanden groter zullen zijn.