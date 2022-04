Greenpeace houdt schip met Russische olie tegen in Noorwegen

Actievoerders van Greenpeace houden maandag een tanker tegen die geladen is met Russische olie bestemd voor Noorwegen. Zij hebben zich vastgeketend aan het anker van het schip, dat op weg was naar een olieterminal van Exxon Mobil, 70 km ten zuiden van de hoofdstad Oslo.

De Ust Luga ligt volgens de website Marine Traffic, die wereldwijd de locatie van schepen volgt, voor anker bij de terminal. De activisten willen voorkomen dat de tanker, varend onder de vlag van Hongkong, met 95.000 ton olie in het land aanmeert. Volgens Greenpeace is olie niet alleen de veroorzaker van de klimaatcrisis, maar ook van oorlogen en conflicten. De milieuorganisatie roept vanwege de oorlog in Oekraïne de Noorse regering op om de invoer van Russische fossiele brandstoffen te verbieden.

Een woordvoerder van Esso Noorwegen, de lokale dochter van Exxon Mobil, laat in de Noorse krant Dagbladet weten dat de olie voor de invasie in Oekraïne al is gekocht. Het bedrijf heeft volgens de woordvoerder verder geen plannen om nog meer Russische olie te kopen.