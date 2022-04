In stallen in het Brabantse Heusden (gemeente Asten) is maandag een zeer grote brand uitgebroken, waarbij volgens de veiligheidsregio ‘enkele duizenden kippen’ zijn omgekomen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen stallen en een woning, gelegen aan de Bleekerweg.

Het vuur is uitslaand en in de wijde omtrek is de rook te zien. De brandweer beschouwt de stallen waar de brand uitbrak als ‘verloren’.