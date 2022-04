Truckmaker MAN hervat productie na onderbreking door oorlog

De Duitse vrachtwagenproducent MAN, onderdeel van Volkswagen, start de productie van trucks deze week weer op. In de afgelopen zes weken werden er geen vrachtwagens gebouwd omdat er door de oorlog in Oekraïne niet genoeg kabelbomen beschikbaar waren. Kabelbomen zijn op maat gemaakte strengen met duizenden elektrische kabels waaraan onder meer de motor en allerhande sensoren verbonden worden.

De fabriek in München is maandag weer opgestart. Sinds midden maart lag deze fabriek samen met de vestiging in het Poolse Krakau stil. Ook de onderdelenfabrieken in Nürnberg en Salzgitter worden langzaam weer opgestart. De hervatting van de productie is mogelijk omdat de bedrijven in Oekraïne die kabelbomen leveren aan MAN, zelf ook weer de productie hebben opgestart.

De vrachtwagenfabrikant waarschuwt wel voor te veel optimisme, aangezien de productie in Oekraïne nog op een laag pitje staat en de situatie snel kan veranderen door de ontwikkelingen aan het oorlogsfront in het land. MAN is daarnaast ook bezig kabelbomen uit andere landen te halen.

Achterstand

De truckbouwer verwacht dat het nog weken kan duren voor de fabrieken weer op volle toeren draaien. ‘We schatten dat we meer dan 20 procent van onze jaarproductie kunnen verliezen. Die achterstand is niet meer goed te maken’, aldus MAN-topman Alexander Vlaskamp.

MAN is samen met Scania onderdeel van Traton, een dochteronderneming van Volkswagen en een van de grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen ter wereld. MAN produceert gemiddeld 80.000 tot 85.000 vrachtwagens per jaar.