Advocatenneef Ridouan Taghi blijft voorlopig in de cel

Youssef T., voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag besloten. De advocaten van T. hadden gevraagd om hem vrij te laten, maar de rechtbank ziet voldoende zwaarwegende redenen om hem voorlopig niet vrij te laten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de schakel is geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld en dat hij hem heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping en het voortzetten van drugshandel. Volgens T. is dat dus niet het geval geweest. Volgens het OM werden er drie verschillende plannen ontwikkeld voor een gewelddadige uitbraak dan wel een ontsnapping van Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

T. heeft zich inmiddels van het tableau laten schrappen en is geen advocaat meer. Hij werd op 8 oktober aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI in Vught.