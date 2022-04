Derde aangifte tegen Ali B om seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er is een derde aangifte gedaan tegen Ali B om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt zijn advocaat Bart Swier na het nieuws dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar aanleiding van aangiften die zijn gedaan rondom The Voice of Holland.

Tegen de rapper en voormalig coach bij de RTL 4-talentenjacht werd eerder al twee keer aangifte gedaan, waarvan een voor verkrachting. De derde aangifte gaat om aanranding. Verdere details geeft de advocaat niet.

Ali B kwam afgelopen vrijdag nog in het nieuws omdat Ellen ten Damme in een aflevering van het NPO 2-programma De Geknipte Gast sprak over ‘eenzelfde ervaring’ als slachtoffers van wangedrag bij The Voice of Holland. Ze noemde de rapper niet bij naam, maar haar verhaal zou over hem gaan.

Onschuldige flirt

De rapper ontkende zaterdag dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens hem was er tussen hem en Ten Damme sprake van een ‘onschuldige flirt’. Ook andere beschuldigingen van wangedrag ontkent Ali B.

Het OM meldde maandag dat de nu in totaal vijf aangiften tegen vier personen rondom The Voice of Holland zijn onderzocht, en dat er is besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Eerder werd bekend dat aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen. De advocaat van Borsato laat weten niet op het nieuws over het strafrechtelijke onderzoek te willen reageren. De advocaat van Rietbergen was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.