Rusland: tijdelijke wapenstilstand bij staalfabriek Marioepol

Het ministerie van Defensie in Moskou heeft gezegd dat de Russische troepen hun wapens zullen neerleggen, zodat burgers kunnen vertrekken in een richting naar keuze. Tot wanneer de wapenstilstand duurt en of deze vaker zal worden afgekondigd, is niet duidelijk. Eerder gaven de verdedigers van het complex massaal geen gehoor aan Russische ultimatums voor overgave.

De Russische president Vladimir Poetin gaf vorige week opdracht te stoppen met de aanval op het fabrieksterrein. Wel moest het worden omsingeld. Een adviseur van de Oekraïense president zei afgelopen weekend dat Russische troepen alsnog probeerden Azovstal te bestormen.