AEX duikelt onder 700 punten na koersdreun Philips

Philips sloot de rij in de AEX met een koersval van 10 procent. Het concern heeft nu bijna 900 miljoen euro opzij gezet voor de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten. De beademingsapparaten bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven. Afgezien van de terugroepactie had Philips het lastig vanwege toenemende leveringsproblemen. Die werden de afgelopen tijd verergerd door de corona-uitbraken in Chinese steden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,7 procent lager op 697,99 punten. De laatste keer dat de graadmeter onder de 700 punten stond was op 18 maart. De MidKap verloor 1,8 procent tot 1041,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 2,3 procent. In Shanghai en Hongkong raakten de beurzen ruim 5 en bijna 4 procent kwijt.

Daling olieprijzen

Staalconcern ArcelorMittal (min 7,7 procent) moest het ook ontgelden vanwege de zorgen dat de vertraging van de wereldwijde economie de vraag naar staal zal treffen. In de MidKap stonden roestvrijstaalmaker Aperam en metalengroep AMG onderaan met minnen tot 5,3 procent. Verfconcern AkzoNobel voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een plus van 1,8 procent.

Olie- en gasconcern Shell (min 4,3 procent) werd lager gezet door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Die daling wordt veroorzaakt door de vrees dat de vraag naar olie zal afnemen wegens de coronalockdowns in China. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld. Daarnaast kreeg Shell een waarschuwingsbrief van Milieudefensie. Het concern voert volgens de milieuclub willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te verminderen niet uit. Shell weerspreekt dit.

Een vat Amerikaanse olie kostte 4,4 procent minder op 97,59 dollar. Brentolie werd ook ruim 4 procent goedkoper op 102,05 dollar per vat. Vorige week zakten de olieprijzen al bijna 5 procent. De euro was 1,0725 dollar waard, tegen 1,0785 dollar op vrijdag.