Opvangcapaciteit voor Oekraïense vluchtelingen licht gestegen

Het aantal beschikbare plekken voor Oekraïense vluchtelingen is opnieuw licht gestegen. Er zijn nu 42.374 bedden beschikbaar, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er kwamen uitzonderlijk weinig vluchtelingen bij in de gemeentelijke opvang: slechts 531.

Momenteel verblijven er 31.782 Oekraïners in een opvanglocatie in een van de Nederlandse gemeenten. Dat betekent dat er ruim 10.000 plekken beschikbaar zijn. Er zijn 45.460 Oekraïners ingeschreven bij de gemeente. Bijna een op de drie heeft dus zelf onderdak gevonden, of verbleef al in Nederland voor de Russische invasie in het land.