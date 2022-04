Brandweer weer naar Sallandse Heuvelrug voor kleine brandjes

In het heidegebied van de Sallandse Heuvelrug zijn maandagmorgen op sommige plekken opnieuw kleine brandjes opgelaaid. Brandweer Twente is op verzoek van de terreinbeheerders weer bezig met blussen in het natuurgebied. Zondag brak in de buurt van de Holterberg in Overijssel een flinke natuurbrand uit, die een gebied ter grootte van veertig voetbalvelden verwoestte.

De brandweer is maandagmorgen ook bezig met nablussen van het nog smeulende gebied. Door de harde wind kan vuur gemakkelijk opnieuw oplaaien. Later deze week gaan technici van onder andere de brandweer onderzoek doen naar de oorzaak van de brand, want daarover is nog niets bekend. Er waren ruim 150 brandweerlieden nodig om het vuur zondag te bestrijden.

In het hele land geldt fase 2 voor natuurbrandrisico. Dat betekent dat het erg droog is en dat een natuurbrand makkelijk uit kan breken. Brandweer en terreineigenaren zijn extra alert en zetten extra mensen en materieel in. Open vuur, zoals kampvuren en barbecuen, is vrijwel overal verboden. Dat geldt vaak ook voor het oplaten van wensballonnen, waarschuwt de brandweer.