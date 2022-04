SPD-voorzitter roept oud-kanselier Schröder op partij te verlaten

De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder is ‘absurd’ bezig met zijn kritiekloze opmerkingen over de Russische president Vladimir Poetin en zou zijn lidmaatschap van de sociaaldemocratische SPD moeten opzeggen. SPD-covoorzitter Saskia Esken zei dat maandag op de radio naar aanleiding van een interview met Schröder in de New York Times. Hij verwerpt daarin de aantijgingen van oorlogsmisdaden tegen Poetin en zegt dat bevelen voor massamoorden in de Oekraïense plaats Boetsja door lagere officials zouden zijn gegeven.