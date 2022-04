Waalstrandjes bij Nijmegen gaan ‘s nachts weer dicht

De strandjes langs de Waal bij Nijmegen zijn met ingang van zondag vanaf 22.30 uur ‘s avonds weer verboden gebied. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft maandag een toegangsverbod afgekondigd. Het verbod geldt tot de volgende ochtend 06.00 uur. Als de overlast langs de strandjes deze zomer beheersbaar blijft, dan beslist Bruls in het najaar of het volgende zomer anders kan.

De Waalstranden maken deel uit van natuurgebieden in de uiterwaarden. Maar ze zijn ook erg populair onder feestgangers uit de wijde omtrek en uit de grensregio. Er worden veel vernielingen gepleegd, er blijft veel rommel achter, er is sprake van criminaliteit, geluids- en lichtoverlast en dieren worden opgeschrikt. Bruls: ‘De massale toeloop in coronatijd leverde nogal wat problemen op.’ Vorig jaar besloot Nijmegen daarom de strandjes ‘s nachts te sluiten.

De afsluiting in de nachtelijke uren geldt tot 1 oktober.