Elf partijen tekenden protest aan tegen toekomstplan Soestdijk

Elf partijen hebben bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de herontwikkelingsplannen van Paleis Soestdijk. In februari stemde de gemeenteraad van Baarn in met het nieuwe bestemmingsplan. Hierdoor kan de commerciële eigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep, zijn plannen verder gaan uitwerken. De nieuwe eigenaar wil in de paleistuinen van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard horeca en een hotel bouwen en er nog meer evenementen gaan organiseren. Ook moeten er luxe appartementsgebouwen komen.