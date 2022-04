Coronazorgen in Beijing nemen toe, inwoners slaan boodschappen in

Inwoners van Beijing maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. In de Chinese hoofdstad worden boodschappen massaal ingeslagen, terwijl de circa 3,5 miljoen bewoners van een groot district te horen hebben gekregen dat zij zich meerdere keren moeten laten testen.

Onder de bevolking bestaat de angst dat Beijing net als Shanghai te maken krijgt met een strenge lockdown. De autoriteiten in Shanghai kampen met problemen bij het leveren van vers voedsel aan de miljoenen mensen die al weken thuiszitten.

In de hoofdstad worden steeds meer coronabesmettingen vastgesteld. Met 47 lokale besmettingen sinds vrijdag gaat het nog wel om flink minder gevallen dan in Shanghai, waar dagelijks tienduizenden positieve testuitslagen worden gemeld.

Ruim de helft van de besmettingen in Beijing is vastgesteld in het district Chaoyang. Voor meer dan tien gebouwen geldt een lockdown. Alle andere bewoners worden getest en dat geldt ook voor mensen die in het gebied werken. In Chaoyang zijn onder meer hoofdkantoren van multinationals en ambassades gevestigd.