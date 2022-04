OM stelt strafrechtelijk onderzoek in naar aangiften om The Voice

Het Openbaar Ministerie stelt verder strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding van de aangiften die zijn gedaan wegens wangedrag bij onder meer The Voice of Holland. Het OM meldt dat het de in totaal vijf aangiften tegen vier personen heeft onderzocht en beoordeeld en besloten heeft verder strafrechtelijk onderzoek te doen. Eerder werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen.