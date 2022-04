KWF wil betere begeleiding voor ongeneeslijk zieke patiënten

Volgens het fonds mist 28 procent van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis. Daarbij hebben patiënten vooral behoefte aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten. Uit eerder onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel onder zorgverleners blijkt dat bijna twee derde zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg.

Het ondersteunen van ongeneeslijke patiënten is nu geen standaardonderdeel van opleidingen in de zorg. Bij de reguliere opleidingen gaat de aandacht vooral uit naar beter worden en is er ‘minimaal aandacht voor palliatieve zorg’. Volgens KWF is er een tekort aan goedgeschoolde docenten met praktijkkennis om alle zorgverleners op de juiste manier op te leiden.