Bevrijdingsvuur gaat voor het eerst naar Kleve in Duitsland

Het Nationale Bevrijdingsvuur uit Wageningen gaat volgende week voor het eerst de grens over, naar het Duitse Kleve in de buurt van Nijmegen. Burgemeester Wolfgang Gebing van Kleve neemt de brandende fakkel, die dan Vrijheidsvuur heet, in ontvangst. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is daarbij aanwezig.

Het Nationale Bevrijdingsvuur wordt elk jaar om middernacht van 4 op 5 mei in Wageningen aangestoken. Nu de coronamaatregelen voorbij zijn, mogen estafettelopers uit het hele land het vuur weer komen ophalen in Wageningen en dat naar hun eigen gemeente brengen. Het overdragen van de vlam bij Hotel De Wereld in Wageningen symboliseert de overgang van bezetting naar bevrijding. Meer dan duizend estafettelopers brengen de vlam dit jaar naar zo’n tachtig gemeenten.

Een hardloopgroep uit Nijmegen en het plaatselijke 4 en 5 mei Comité waren in 2020 bij de herdenking van 75 Jaar Vrijheid al van plan om het vuur de grens over te brengen. Maar dat kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu brengt een groep lopers het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar een monument bij de Waalbrug. Daar staan veteranen, die de vlam later naar het Bevrijdingsfestival in Nijmegen brengen. Op het festival wordt een fakkel aangestoken, die dan Vrijheidsvuur heet.

Het Vrijheidsvuur wordt door estafettelopers naar de grens bij Kranenburg gebracht, waar Duitse hardlopers klaarstaan om de fakkel naar het gemeentehuis in Kleve te brengen. De Kleefse burgemeester Gebing is op 4 mei te gast bij het Herdenkingsconcert in Nijmegen.