VN-experts roepen Washington op Afghaanse tegoeden vrij te geven

De groeiende humanitaire crisis brengt de levens van meer dan de helft van de Afghaanse bevolking in gevaar, waarbij vrouwen en kinderen de meeste kans hebben op problemen. De deskundigen wijzen als oorzaken naar de Amerikaanse blokkade van de Afghaanse financiële reserves in de VS, in combinatie met droogte en de toegenomen discriminatie van meisjes en vrouwen door het fundamentalistische Taliban-regime.

VN-topman António Guterres sprak eerder al van een ‘epische humanitaire crisis’, nu meer dan 23 miljoen Afghanen afhankelijk zijn van voedselhulp en 95 procent van de bevolking te weinig te eten heeft.

Rechtszaken

De Amerikaanse regering had in februari toegezegd omgerekend ruim 3 miljard euro aan Afghaanse tegoeden vrij te geven, met als voorwaarde dat het geld uit handen blijft van de Taliban, die vorig jaar weer aan de macht kwamen. De VN-experts constateren tot hun spijt dat de financiële blokkade is vernieuwd.

De helft van de fondsen is bevroren in afwachting van de uitkomst van rechtszaken van Amerikaanse slachtoffers van terrorisme, onder meer voor schadevergoeding voor familieleden van degenen die stierven op 11 september 2001 bij de aanslagen op de VS. De experts hebben Washington aangeschreven met hun verzoek tot deblokkering, maar de Amerikaanse regering heeft tot nu toe niet geantwoord, aldus de zeer bezorgde mensenrechtendeskundigen.