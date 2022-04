Farmaceut Roche blijft profiteren van sterke vraag coronatests

Het Zwitserse farmaceutische concern Roche profiteerde ook in het eerste kwartaal van de sterke vraag naar coronatests van het bedrijf. Vooral in de Verenigde Staten werden veel snelle Covid-antigeentests verkocht. Ook deed het bedrijf goede zaken met zijn medicijnen Ocrevus tegen multiple sclerose en Hemlibra tegen hemofilie.

Roche zag de kwartaalomzet met 10 procent stijgen tot ruim 16 miljard Zwitserse frank, zo’n 16 miljard euro, ten opzichte van bijna 15 miljard Zwitserse frank een jaar eerder. Het bedrijf presteerde daarmee iets beter dan analisten hadden verwacht.

De diagnostische divisie, die onder meer de coronatests maakt, was verantwoordelijk voor het grootste deel van de positieve verrassing en rapporteerde een omzetgroei van 24 procent tot 5,3 miljard frank (5,2 miljard euro). Naast de sterke verkopen van coronatests nam de vraag naar harttesten ook flink toe.

Verwachting

De omzet van het medicijn Ocrevus steeg met 18 procent en de omzet van Hemlibra klom met 30 procent. Het bedrijf wist daarmee de verkoopdaling van zijn bekende kankergeneesmiddelen Herceptin, Avastin en Rituxan als gevolg van goedkopere concurrerende producten, te compenseren.

Roche herhaalde de verwachting dat de omzet in 2022 tegen constante wisselkoersen stabiel zal blijven of licht zal groeien. Wel zal de vraag naar coronaproducten in de loop van het jaar minder worden, waarschuwde het concern. De verkopen van Covid-medicijnen en sneltesten zullen dit jaar met ongeveer 2 miljard frank dalen tot ongeveer 5 miljard frank, zo’n 4,9 miljard euro.