Reuters: Twitter met Teslabaas Elon Musk om tafel over bod

Twitter is de onderhandelingen gestart met Teslabaas Elon Musk over zijn miljardenbod op het socialemediabedrijf, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat er wordt onderhandeld betekent niet meteen dat Twitter ook Musks bod zal accepteren. Volgens de ingewijden toont het wel dat Twitter onderzoekt of verkoop aan Musk kan onder aantrekkelijke voorwaarden.

De afgelopen paar dagen had Musk al ontmoetingen met aandeelhouders van Twitter om steun te vergaren voor zijn bod. Musk heeft er 43 miljard dollar voor over om Twitter van de beurs te halen. Zo kan hij het bedrijf laten groeien en er naar eigen zeggen een platform voor de vrijheid van meningsuiting van maken.

Veel aandeelhouders namen contact op met Twitter nadat Musk zijn plannen voor de overname vorige week ontvouwde, om te benadrukken dat het bedrijf deze kans niet moest laten lopen. Halverwege april maakte Musk bekend Twitter te willen kopen. Twitter steeg daarna bijna 2 miljard dollar in beurswaarde.

Belemmering

Dat Musk zijn bod als ‘beste en laatste’ omschreef kan nog een belemmering vormen in de onderhandelingen, aldus de bronnen. Twitter zou ook proberen om meer informatie in te winnen over of Musk de overname kan betalen en om wellicht betere voorwaarden en een betere prijs te regelen.

Twitter maakt zich onder meer zorgen om lopende onderzoeken van de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Musk zou toen hij zich eerder dit jaar in Twitter inkocht de regels van de toezichthouder hebben overtreden bij het tijdig melden hiervan.

In 2018 kreeg Musk de SEC al achter zich aan toen hij tweette dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Dat zorgde voor een grote stijging van het aandeel van Tesla. Musk trof erna een schikking met de toezichthouder. Hij beloofde toen al zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf door juristen te laten controleren.