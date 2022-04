Digitaal namenmonument tot slaaf gemaakte mensen in Tropenmuseum

Het Tropenmuseum in Amsterdam komt met een digitaal namenmonument dat gegevens van zo'n 200.000 tot slaaf gemaakte mensen in de koloniale tijd zichtbaar maakt. Het monument vormt een eerbetoon aan tot slaaf gemaakte personen in Suriname, Curaçao en Indonesië en komt in de nieuwe vaste tentoonstelling 'Onze koloniale erfenis' te staan.