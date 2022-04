Poetin wenst Macron succes na verkiezingswinst

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning. ‘Ik wens je oprecht veel succes met je staatsactiviteiten en een goede gezondheid’, schreef Poetin in een bericht aan Macron.

Veel Europese leiders feliciteerden Macron zondag al. De Chinese leider Xi Jinping wenste Macron maandag ook succes. Vanwege het tijdsverschil was het in China midden in de nacht toen de uitslag bekend werd.

Macron heeft dit jaar veel contact gehad met Poetin. Voor de Russische invasie van Oekraïne probeerde de Franse president om Poetin over te halen het buurland niet binnen te vallen. De afgelopen weken hebben ze meerdere malen gebeld. Macron probeerde Poetin er dan van te overtuigen de oorlog te beëindigen. Macron noemde deze telefoontjes een ondankbare taak.