VS denken dat Oekraïne oorlog kan winnen met juiste materieel

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin denkt dat Oekraïne de oorlog met Rusland kan winnen, als het land het juiste militaire materieel heeft en als Oekraïners geloven dat ze kunnen winnen. Austin en buitenlandminister Antony Blinken spraken in Kiev met de Oekraïense president Volodimir Zelenski over wat nodig is om de oorlog te winnen.