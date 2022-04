Oekraïense spoorwegen: slachtoffers bij aanvallen op stations

Bij aanvallen op vijf stations in Oekraïne zijn slachtoffers gevallen, zo heeft het Oekraïense spoorbedrijf op televisie laten weten. Het betreft stations in het westen en het midden van het land.

Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Ook is niet direct duidelijk of er doden zijn gevallen. De aanvallen werden binnen één uur uitgevoerd, aldus het hoofd van het staatsbedrijf.

Eerder in april werd een treinstation in Kramatorsk geraakt door een raket. Er vielen ongeveer zestig doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Oekraïne zei dat het Russische leger achter die aanval zat, maar Moskou ontkende dat en gaf de schuld aan Oekraïne zelf.