Philips keihard onderuit op Damrak

Philips was maandag veruit de grootste verliezer in de AEX-index bij de opening van de handel op Beursplein 5. Het zorgtechnologiefonds moet 165 miljoen euro extra opzij zetten voor de kwestie rond slaapapneu-apparaten. Het sentiment op de beursvloeren was maandag negatief, onder meer door de lockdowns in China waar het coronavirus stevig rondwaart.

Philips verloor dik 9 procent. Het totaalbedrag dat voor de terugroepactie opzij is gezet is nu bijna 900 miljoen euro. De beademingsapparaten bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven. Afgezien van de terugroepactie had Philips het lastig vanwege toenemende leveringsproblemen. Die werden de afgelopen tijd verergerd door de corona-uitbraken in Chinese steden.

Ook Shell (min 2,7 procent) weet de aandacht op zich gericht. Het aandeel van het olie- en gasconcern beweegt mee op de daling van de olieprijzen. Die wordt veroorzaakt door de vrees dat de vraag naar olie zal afnemen wegens de coronalockdowns in China. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld. Daarnaast kreeg Shell een waarschuwingsbrief van Milieudefensie. Het concern voert volgens de milieuclub willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te verminderen niet uit. Shell weerspreekt dit.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met bijna 4 procent tot 97,99 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd ook 4 procent goedkoper op 102,43 dollar per vat. Vorige week zakten de olieprijzen al bijna 5 procent.

Just Eat Takeaway zakte 1,2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf kreeg andermaal kritiek op zijn beleid van Cat Rock Capital. De grootaandeelhouder pleit al langer voor de verkoop van dochter Grubhub. Ook de leiding van Just Eat Takeaway moest het ontgelden.

TKH

Verder kwam technologiebedrijf TKH (plus 0,6 procent) met een handelsupdate. De onderneming wist de omzet met bijna met een derde op te voeren. Daarbij hield het bedrijf vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor dit jaar.

De AEX-index noteerde kort na opening 2,3 procent lager op 700,97 punten. De MidKap verloor 1,6 procent tot 1042,92 punten. Londen en Frankfurt verloren 1,9 procent. In Parijs, waar de zittende president Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen won, stond de CAC40 2 procent lager.