China wil gas doorverkopen door daling binnenlandse vraag

China, de grootste importeur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), probeert wat van zijn gasvoorraad door te verkopen. Dat komt vooral door de ingezakte vraag naar gas in het land door de strikte lockdowns in grote steden als Shanghai en de vrees voor meer strenge maatregelen in andere delen van het land om de verspreiding van het virus in te dammen.

De Chinese miljoenenstad Shanghai gaat al wekenlang gebukt onder lockdownmaatregelen door de ‘zero-Covid’-strategie van China. Die aanpak is erop gericht de overdracht van het virus volledig te stoppen. De strenge maatregelen betekenen onder andere dat de commerciële activiteiten in de belangrijke zaken- en havenstad flink in de war worden geschopt.

Grote gaskopers, waaronder de Chinese olieproducent CNOOC, bieden volgens handelaren een deel van hun voorraden aan voor levering in de zomermaanden vanwege de verslechterende binnenlandse vooruitzichten. Ook zouden de bedrijven kunnen proberen om meer voorraden te verkopen als de coronabeperkingen in China verder blijven toenemen.

Voldoende ruimte

China produceert in eigen land geen lng, dus de energiebedrijven proberen de ingekochte gasvoorraden door te verkopen aan nieuwe kopers in Azië. Volgens handelaren hebben de Chinese bedrijven voldoende ruimte om gas te verkopen aangezien ze relatief hoge voorraden bezitten. De verkopen worden ook ingegeven door de hogere internationale gasprijzen die ver boven de binnenlandse prijzen liggen.

De gasprijzen in Noord-Azië zijn met bijna 70 procent gedaald sinds ze begin maart een record bereikten nadat de Russische invasie van Oekraïne het wereldwijde aanbod van gas onder druk zette. Ondanks de daling zijn de prijzen nog altijd aanzienlijk hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Als de Chinese vraag naar gas blijft verslechteren, zou dat de prijzen verder kunnen drukken. Dit zou wat verlichting kunnen bieden voor Aziatische en Europese energiebedrijven.

Prijsstijging

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, steeg maandagochtend met ruim 3 procent tot 98 euro per megawattuur. Voor het lange paasweekeinde zakte de Europese gasprijs nog tot rond de 90 euro per megawattuur, waarmee de prijs bijna terugkeerde tot het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne.

Ondanks de oorlog en westerse sancties tegen Rusland blijft aardgas uit het land richting de Europese Unie stromen. De orders voor doorvoer van Russisch gas via Oekraïne liggen maandag boven het niveau van zondag, maar blijven nog steeds ver onder de niveaus die eerder deze maand werden waargenomen.