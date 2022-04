Blik op Philips bij eerste dag nieuwe beursweek

Philips moest nog eens 165 miljoen euro extra opzij zetten voor de terugroepactie rond apneu-apparaten. De beademingsapparaten bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven. Alles bij elkaar heeft Philips nu bijna 900 miljoen euro gereserveerd voor de hersteloperatie.

Afgezien van de terugroepactie had Philips het lastig vanwege toenemende leveringsproblemen. Die werden de afgelopen tijd verergerd door de corona-uitbraken in Chinese steden als Shenzhen en Shanghai.

Shell

Ook Shell mag rekenen op belangstelling. Het aandeel van het olie- en gasconcern beweegt mogelijk mee op de daling van de olieprijzen. Daarnaast kreeg het concern een waarschuwingsbrief van Milieudefensie. Shell voert volgens de milieuclub willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te verminderen niet uit. Shell weerspreekt dit.

Just Eat Takeaway moet, als het aan aandeelhouder Cat Rock Capital ligt, op zoek naar een nieuwe financieel directeur. In een open brief laat de investeerder weten dat het maaltijdbestelbedrijf op dit moment niet de waarde voor aandeelhouders weet te creëren, die er wel in zou zitten. Cat Rock pleit al langer voor de verkoop van dochter Grubhub.

TKH

Verder kwam technologiebedrijf TKH met een update. De onderneming wist de omzet met bijna met een derde op te voeren. Daarbij hield het bedrijf vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor dit jaar.

Ook farmaceut Roche kwam met cijfers. Het Zwitserse bedrijf zag de omzet toenemen, geholpen door de veerkrachtige vraag naar coronatests. Wel zal de vraag naar coronaproducten in de loop van het jaar minder worden, waarschuwde het concern.

Beleggers verwerken verder overwinning van de zittende president Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen. Macron heeft ten opzichte van de presidentsverkiezingen in 2017 qua steun van de Franse bevolking wel flink moeten inboeten. Vijf jaar geleden kreeg hij nog 66,1 procent van de stemmen.