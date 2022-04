Geweld tegen agenten stijgt voor vijfde jaar op rij

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal agenten dat te maken krijgt met geweld gestegen. Vorig jaar werden bijna 13.000 meldingen gedaan van agressie en geweld tegen politieagenten, in 2017 waren dat er nog bijna 9600. Dat meldt de politie op basis van de nieuwste cijfers.

Het aantal meldingen in 2021 is vergelijkbaar met het aantal in 2020, toen waren het er ongeveer 12.500. In 2019 waren het er met zo’n 10.600 meldingen nog een stuk minder. De hoge geweldscijfers van de afgelopen twee jaar zijn volgens de politie onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie. ‘Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie.’

Politiemensen kregen vorig jaar vaker te maken met zwaar geweld vergeleken met een jaar eerder. Zo steeg het aantal meldingen van politieagenten die zwaar zijn mishandeld of te maken kregen met een poging tot doodslag. Ook verdubbelde het inrijden met een voertuig op een agent: in 2020 gebeurde dat 49 keer, vorig jaar 108 keer. Het aantal meldingen van poging tot moord steeg van 6 in 2020 naar 15 vorig jaar. Meldingen van openlijk geweld verdrievoudigden van 134 naar 452.

Brede oorzaak

De politie merkt op dat geweld, bijvoorbeeld tijdens demonstraties tegen het coronabeleid, niet alleen op de politie als overheidsorganisatie gericht is, maar steeds vaker op individuele politiemensen. Ook worden agenten vaker slachtoffer van het lekken van persoonsgegevens, ook wel doxing genoemd.

Volgens de portefeuillehouder belast met het de beteugeling van het geweld tegen politiemensen, Peije de Meij, heeft deze verschuiving een brede oorzaak. ‘Het is een trend bij een deel van de samenleving, dat het gezag van de overheid, hulpverleners en van politie in het bijzonder niet meer accepteert. (...) Journalisten overkomt het ook. Die worden ook niet meer geaccepteerd. Het gaat echt verder dan alleen politie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat politici blijven uitstralen dat geweld tegen publieke figuren onacceptabel is.’