Renault overweegt verkoop belang Nissan, aandeel Japanners omlaag

Autoproducent Nissan stond maandag bij de zakkers op de aandelenbeurs in Tokio. Het fonds ging onderuit na berichten dat partner Renault zou overwegen een deel van zijn aandelen in de Japanse onderneming van de hand te doen. Die stap kan Renault miljarden opleveren. Dat geld hebben de Fransen nodig om de overgang naar elektrisch rijden te kunnen bekostigen.

Renault bezit ruim 1,8 miljard aandelen Nissan. Daarmee is de Franse autofabrikant goed voor een belang van 43 procent in Nissan. Andersom heeft Nissan maar 15 procent van de aandelen Renault in bezit. Mogelijk dat Nissan besluit om zelf een deel van de eigen aandelen te kopen. Renault zou ook andere kopers kunnen zoeken voor de stukken. Zowel vertegenwoordigers van Nissan als van Renault weigerden commentaar. Het aandeel Nissan verloor meer dan 5 procent van zijn waarde.

Branchegenoot Hyundai steeg in Zuid-Korea 2,2 procent. De autoproducent voerde de nettowinst op. Wel waarschuwde het concern voor de gevolgen van geopolitieke spanningen en de lockdowns in China, die het ondernemingsklimaat onzekerder maken.

Lockdowns

Het sentiment op de Aziatische aandelenbeurzen was maandag negatief. De Nikkei-index in Tokio sloot de sessie met een verlies van 1,9 procent op 26.590,78 punten. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 3,6 procent lager en de Kospi in Seoul verloor 1,5 procent.

Beleggers zijn nog altijd bevreesd voor de effecten van het hoge aantal coronabesmettingen in China. In verscheidene delen van het land gelden strenge maatregelen. Zo kampt miljoenenstad Shanghai al langer met lockdownmaatregelen. Ook in Beijing loopt het aantal besmettingen hard op en grijpen autoriteiten in.

De lockdowns in China hebben tevens gevolgen voor de vraag naar olie. Het Aziatische land is de grootste olie-importeur ter wereld. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,1 procent tot 98,78 dollar en Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 103,28 dollar per vat.