Olieprijs zakt onder 100 dollar door lockdowns in China

De olieprijzen zijn maandagochtend verder gedaald na de forse prijsdaling afgelopen week. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte daarbij weer onder de 100 dollar. De daling wordt veroorzaakt door de vrees dat de vraag naar olie zal afnemen door de coronalockdowns in China. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met bijna 3 procent tot 99,05 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd 2,9 procent goedkoper op 103,55 dollar per vat. Vorige week zakten de olieprijzen al bijna 5 procent.

China probeert nieuwe corona-uitbraken onder controle te krijgen met strenge lockdowns. Die leiden er onder meer toe dat bedrijven minder produceren. Daardoor is er ook minder vraag naar luchtvrachtvervoer. Ook wordt er in China minder gereisd door de lockdowns. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde eerder deze maand al dat vooral de Chinese vraag naar vliegtuigbrandstof afneemt door de lockdowns.

Zero Covid-strategie

Volgens kenners stevent de grootste importeur van ruwe olie deze maand af op de ergste schok in de vraag naar olie sinds de begindagen van de coronapandemie. De Chinese vraag naar benzine, diesel en vliegtuigbrandstof zal in april naar verwachting met 20 procent afnemen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt overeen met een daling van het verbruik van ruwe olie met 1,2 miljoen vaten per dag.

China handhaaft een zero Covid-strategie en heeft in een aantal steden lockdowns ingevoerd. Bewoners in een district van Peking kregen te horen dat ze zich vanaf maandag drie dagen moesten onderwerpen aan coronatests in een poging een uitbarsting van gevallen in het gebied uit te bannen. De belangrijke zaken- en havenstad Shanghai gaat zijn vierde week van strikte lockdown in.

China’s strijd tegen het coronavirus voegt een nieuwe bron van onzekerheid toe aan de oliemarkt, die al in de greep is van de Russische invasie van Oekraïne. De oorlog heeft de inflatie aangewakkerd en de Europese Unie bespreekt maatregelen om de import van olie uit Rusland te beperken. Een dergelijk Europees importverbod zou de olieprijzen echter kunnen opdrijven.