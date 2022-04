Martin Koolhoven wint Rutger Hauer Award 2022

De Rutger Hauer Award bestaat uit een foto van de overleden acteur en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een instituut dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en promotie van jong filmtalent in Nederland. Koolhoven ontvangt de prijs volgens de jury omdat hij "niet alleen een zeer getalenteerd filmmaker is, maar ook omdat hij een groot supporter is van talentontwikkeling".

Eerdere winnaars waren regisseur Paul Verhoeven en de NTR-serie Kort!, die twee decennia lang kansen heeft geboden aan jonge talenten.

In de laatste jaren van zijn leven heeft Hauer zichzelf toegelegd op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling van jonge filmmakers. Voor filmfestival Shortcutz Amsterdam was hij een actieve ambassadeur en adviseur tot aan zijn overlijden in juli 2019.