Studie: EU moet meer recyclen om klimaatdoelen te halen

De EU wil voor 2050 klimaatneutraal zijn. Maar daarvoor zal zij tegen die tijd 35 keer meer lithium en 7 tot 26 keer meer zeldzame aardmetalen nodig hebben. De mijnen kunnen het tempo van de energietransitie niet bijbenen. De problematiek is extra nijpend, nu de EU minder afhankelijk wil worden van Russisch gas, staat in het onderzoek dat is gedaan in opdracht van industriegroep Eurometaux.

Recycling kan de tekorten op termijn helpen verminderen, volgens de studie, vanaf 2040 ongeveer. Tegen 2050 kan zelfs 40 tot 75 procent van de metalen die de EU nodig heeft voor zijn schone energieproductie worden geleverd met behulp van hergebruikt materiaal. Maar dan moet Europa wel nu al stevig investeren en knelpunten uit de weg ruimen, stelt het onderzoek.