Diplomaten VS keren deze week terug naar Oekraïne

De Amerikaanse diplomaten zullen eerst in de Oekraïense stad Lviv aan de slag gaan, maar dienen uiteindelijk terug te keren naar de ambassade in Kiev. De extra militaire financiering moet Oekraïne helpen in de strijd tegen het Russische offensief in het oosten en het zuiden. Ook moet zij Oekraïne en de andere vijftien landen helpen meer geavanceerde wapens en luchtverdedigingssystemen aan te schaffen.

Ook bevestigde de Amerikaanse regering dat president Joe Biden Bridget Brink formeel zal voordragen als de nieuwe VS-ambassadeur in Oekraïne. Brink is momenteel nog ambassadeur in Slowakije.