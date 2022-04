Aandacht voor terugroepacties bij cijfers Philips

Als medisch technologiebedrijf Philips met de resultaten komt over het eerste kwartaal zal de aandacht van beleggers onder meer uitgaan naar de terugroepactie voor apneu-apparaten. Al meerdere keren kwam het bedrijf met slecht nieuws daarover en vorige maand nog was er kritiek van de Amerikaanse toezichthouder FDA op de informatievoorziening door Philips.

In het kielzog van die kritiek meldde Philips ook dat bepaalde beademingsapparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt niet goed werken. Die kunnen uitvallen zonder dat er een alarm afgaat en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Mogelijk is daarbij zelfs een dode gevallen. Philips stelt dat de apparaten met voorzorgsmaatregelen veilig gebruikt kunnen worden en zette ook al geld apart voor dit defect.

Verder heeft Philips al twee jaar te maken met de gevolgen van corona. In verschillende regio’s moesten ziekenhuizen die met uitbraken te maken hadden investeringen in nieuwe apparatuur uitstellen. Bovendien spelen ook de chiptekorten nog een rol, die al lang niet meer alleen in de autobranche spelen.

Ook andere componenten en vrachtvervoer zijn duurder geworden, wat voor tegenwind zorgt. Philips gaf bij de jaarcijfers al aan te verwachten dat in de loop van dit jaar de problemen in de leveringsketen en de tekorten aan componenten zullen gaan afnemen.

Ten slotte kan Philips ook nog duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Eerder kon het bedrijf nog niet aangeven of het daar last van zou krijgen.